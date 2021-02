Goggia: "Ora sono serena. E' solo un osso e guarirà presto" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - "Oggi mi sono svegliata serena e contenta di ripartire. Ci rivediamo presto sulla neve e sugli sci". Sofia Goggia, in un video diffuso sui social, ringrazia per i tanti messaggi di affetto ricevuti in questi giorni, dopo la frattura del piatto tibiale del ginocchio destro che le negherà i prossimi Mondiali di Cortina. "Ho sentito l'empatia di tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di solidarietà e pronta guarigione, il vostro affetto mi inorgoglisce e mi rende molto fiera - le parole della 28enne finanziera bergamasca - mi avete fatto sentire molto amata e vi ringrazio". SOFIA Goggia RINGRAZIA I FAN SU INSTAGRAM (GUARDA VIDEO) "Quando stavo rientrando a Milano in elicottero, al pensiero che non sarei stata al cancelletto di partenza dei Mondiali per rappresentare la mia nazione, è stata tosta - confessa la ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - "Oggi misvegliatae contenta di ripartire. Ci rivediamo presto sulla neve e sugli sci". Sofia, in un video diffuso sui social, ringrazia per i tanti messaggi di affetto ricevuti in questi giorni, dopo la frattura del piatto tibiale del ginocchio destro che le negherà i prossimi Mondiali di Cortina. "Ho sentito l'empatia di tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di solidarietà e pronta guarigione, il vostro affetto mi inorgoglisce e mi rende molto fiera - le parole della 28enne finanziera bergamasca - mi avete fatto sentire molto amata e vi ringrazio". SOFIARINGRAZIA I FAN SU INSTAGRAM (GUARDA VIDEO) "Quando stavo rientrando a Milano in elicottero, al pensiero che non sarei stata al cancelletto di partenza dei Mondiali per rappresentare la mia nazione, è stata tosta - confessa la ...

