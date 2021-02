“Gli ho detto quello che farò”. Governo Draghi, l’ultima decisione di Giuseppe Conte (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Novità sul futuro politico dell’Italia. Nella serata del 2 febbraio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo che il presidente della Camera ha rimesso il suo mandato esplorativo per non aver raggiunto un accordo tra le forze della maggioranza precedente, ha convocato Mario Draghi. In queste ore l’ex presidente della Banca Centrale Europea ha accettato con riserva l’incarico di formare un Governo istituzionale. Infatti, dovrà prima avviare le consultazioni con i partiti. Ed è anche spiccata una notizia riguardante il premier dimissionario Giuseppe Conte. Si è parlato con forza della possibilità che potesse diventare ministro del futuro esecutivo capitanato da Mario Draghi. Le voci si sono fatte sempre più insistenti e alla fine è spuntata fuori la risposta del presidente del Consiglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Novità sul futuro politico dell’Italia. Nella serata del 2 febbraio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo che il presidente della Camera ha rimesso il suo mandato esplorativo per non aver raggiunto un accordo tra le forze della maggioranza precedente, ha convocato Mario. In queste ore l’ex presidente della Banca Centrale Europea ha accettato con riserva l’incarico di formare unistituzionale. Infatti, dovrà prima avviare le consultazioni con i partiti. Ed è anche spiccata una notizia riguardante il premier dimissionario. Si è parlato con forza della possibilità che potesse diventare ministro del futuro esecutivo capitanato da Mario. Le voci si sono fatte sempre più insistenti e alla fine è spuntata fuori la risposta del presidente del Consiglio ...

Giorgiolaporta : Pare che #Mattarella lo abbia chiamato personalmente e gli abbia detto: “Il concorrente che deve abbandonare la cas… - davidallegranti : Draghi convocato da Mattarella. D'altronde Di Maio l'aveva detto che gli aveva fatto una buona impressione - Mov5Stelle : Oggi sono oltre 3 milioni gli italiani in difficoltà che possono permettersi una vita più dignitosa grazie al soste… - peachoux : allora gli ho detto che dovevo per forza pagargli il pranzo dato che la scorsa volta ha pagato lui quello che ho pr… - Annaelegalita : RT @rrico_e: Ricordo a tutti gli #europeisti che l'Italia il 4 marzo ha detto No all'Europa votando partiti che si dichiaravano sovranisti… -