Giuseppe Conte: 'Cosa dirò a Mario Draghi? Lo saprà solo lui' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il premier uscente è arrivato a Palazzo Chigi dove è previsto che incontri il presidente incaricato 'Cosa gli dirò? - replica ai giornalisti all'uscita della propria abitazione - Lo saprà lui in ...

riccardo_fra : Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati… - ricpuglisi : Ma dimmi la verità: come Presidente del Consiglio, tu preferisci Giuseppe Conte o Mario Draghi? #datevi_una_MOSSA - ricpuglisi : Giuseppe Conte, giugno 2018: 'Sono d'accordo con il presidente @realdonaldtrump: la Russia dovrebbe rientrare nel… - Nico01042014 : Ma.... giusto per capire: quale sarebbe l’alto profilo di draghi? Quello di governare per le banche e per lobby? Fr… - Natalia211286 : RT @ChiodiDonatella: #RENZI 1- #CONTE 0 #MATTARELLA FISCHIA PALLA A #DRAGHI #Giuseppi go home. #Renzi passa e dice amen. E nel #Pd crea un… -