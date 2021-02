GFVip, Dayane Mello in lutto: è morto il fratello Lucas (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un grave lutto bussa alla porta del Grande fratello Vip. Dayane Mello è stata informata della morte del fratello Lucas, di soli 26 anni (ne avrebbe compiuti 27 il prossimo 9 marzo). Il ragazzo è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto in Brasile. La concorrente ha lasciato la casa di Cinecittà per ricevere la notizia in un container, ed è poi rientrata spiegando ai compagni d’avventura perché ha deciso di restare nel gioco. Perché Dayane Mello resta al GFVip Lucas era figlio del padre biologico di Dayane e di sua moglie, ed era molto legato a Dayane. La Mello, tornata nella casa del GFVip, ha spiegato di aver ricevuto la notizia della morte ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un gravebussa alla porta del GrandeVip.è stata informata della morte del, di soli 26 anni (ne avrebbe compiuti 27 il prossimo 9 marzo). Il ragazzo è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto in Brasile. La concorrente ha lasciato la casa di Cinecittà per ricevere la notizia in un container, ed è poi rientrata spiegando ai compagni d’avventura perché ha deciso di restare nel gioco. Perchéresta alera figlio del padre biologico die di sua moglie, ed era molto legato a. La, tornata nella casa del, ha spiegato di aver ricevuto la notizia della morte ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - trash_italiano : Mi dispiace per Dayane e per la perdita di suo fratello Lucas, di soli 27 anni ?? Spero che il #GFVIP abbia l'accor… - sweeetcreatureh : RT @edoruta: Stefania: “che poi Dayane è la prima a dirti che la vita è bella e che bisogna ringraziare ogni giorno per esserci” #gfvip #d… - anna1736847613 : RT @_heysestra: Dayane: “Mio papà mi ha detto che Lucas aveva appena fatto il passaporto perché dovevano venire tutti a trovarmi, era una s… -