GF Vip può chiudere? I vipponi voglio lasciare dopo il lutto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Duro colpo per Dayane Mello e i vipponi vogliono lasciare il reality show dopo il lutto: il programma GF Vip può chiudere? Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ grandefratello)Solo poche ore fa Dayane Mello ha appreso il decesso del suo caro fratello minore Lucas e i vipponi di Alfonso Signorini vogliono lasciare il reality show: il ‘GF Vip‘ può chiudere? La notizia della morte di Lucas, fratello della nota modella nonché finalista della Casa più spiata dagli italiani, ha fatto il giro del web ed ha anche fatto molto discutere, ovviamente non sono mancate le critiche per la scelta di Dayane di ritornare in Casa. Lucas era davvero molto giovane, infatti, il ragazzo aveva soltanto 27 anni e ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Duro colpo per Dayane Mello e inoil reality showil: il programma GF Vip può? Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ grandefratello)Solo poche ore fa Dayane Mello ha appreso il decesso del suo caro fratello minore Lucas e idi Alfonso Signorininoil reality show: il ‘GF Vip‘ può? La notizia della morte di Lucas, fratello della nota modella nonché finalista della Casa più spiata dagli italiani, ha fatto il giro del web ed ha anche fatto molto discutere, ovviamente non sono mancate le critiche per la scelta di Dayane di ritornare in Casa. Lucas era davvero molto giovane, infatti, il ragazzo aveva soltanto 27 anni e ...

trash_italiano : E per quelli che dicono 'eh ma anche gli altri anni succedeva'... probabile! Quest'anno è semplicemente più evident… - Micio_Theo : RT @gieffepparo: Lo show può continuare con lo stop al gioco e facendo 2-3 puntate sul meglio di questa edizione con clip sui momenti topic… - gieffepparo : Lo show può continuare con lo stop al gioco e facendo 2-3 puntate sul meglio di questa edizione con clip sui moment… - guarluc : GFVIP - GRANDE FRATELLO VIP. - UN GRANDE. ABBRACCIO A DAYANE COLPITA DALLA PERDITA DEL FRATELLO MINORE CON UNA RA… - cantachetipass3 : Ma tra i suoi amici vip e non, nessuno può offrirsi di ospitarla e starle vicino? Non può rimanere in casa in quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip può Lutto per Dayane Mello: suo fratello ha perso la vita in un incidente a 26 anni

Un grave lutto ha colpito Dayane Mello , concorrente finalista del Grande Fratello Vip. Lucas, il fratello minore della modella brasiliana, ha perso la vita a 26 anni (ne avrebbe ... Dayane non può ...

GFVip, Alfonso Signori e la frase su Elisabetta Gregoraci. L'ira del web e del Codacons: 'Cancellate il reality dal palinsesto'

Il Grande Fratello Vip andrebbe 'ripensato': 'Crediamo sia giunto il momento per un ripensamento da parte di Mediaset, che non può badare solo agli incassi pubblicitari ma deve elevare la qualità dei ...

Un grave lutto ha colpito Dayane Mello , concorrente finalista del Grande Fratello. Lucas, il fratello minore della modella brasiliana, ha perso la vita a 26 anni (ne avrebbe ... Dayane non...Il Grande Fratelloandrebbe 'ripensato': 'Crediamo sia giunto il momento per un ripensamento da parte di Mediaset, che nonbadare solo agli incassi pubblicitari ma deve elevare la qualità dei ...