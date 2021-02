GF Vip, arriva il comunicato: il colpo è durissimo: “Chiusura immediata” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chiusura immediata per il Grande Fratello Vip: è ciò che chiede il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. Il reality di Canale 5 avrebbe superato ogni limite, non solo nel tempo, ma sembrerebbe anche nella decenza. Ad essere al centro della bufera non è solo l'estrema lunghezza della quinta edizione del Gf Vip. Ora lo sono anche alcune affermazioni fatte dal conduttore, Alfonso Signorini. Nel corso della puntata di lunedì 1° febbraio 2021, il direttore di Chi si è rivolto ad Elisabetta Gregoraci con parole che non sono passate inosservate e che hanno poi fatto il giro del web. (Continua..) “Da Signorini grave leggerezza in tema di violenza sulle donne. Trasmissione va chiusa e Mediaset adotti provvedimenti”. E' quanto scrive il Codacons in una nota. Il ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 febbraio 2021)per il Grande Fratello Vip: è ciò che chiede il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. Il reality di Canale 5 avrebbe superato ogni limite, non solo nel tempo, ma sembrerebbe anche nella decenza. Ad essere al centro della bufera non è solo l'estrema lunghezza della quinta edizione del Gf Vip. Ora lo sono anche alcune affermazioni fatte dal conduttore, Alfonso Signorini. Nel corso della puntata di lunedì 1° febbraio 2021, il direttore di Chi si è rivolto ad Elisabetta Gregoraci con parole che non sono passate inosservate e che hanno poi fatto il giro del web. (Continua..) “Da Signorini grave leggerezza in tema di violenza sulle donne. Trasmissione va chiusa e Mediaset adotti provvedimenti”. E' quanto scrive il Codacons in una nota. Il ...

