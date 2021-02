infoitsport : Gasperini: 'Buona gara, il Napoli è una squadra di valore' - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Buona partita, non è semplice giocare così tanto. Al ritorno...” - - sportli26181512 : Gasperini: 'Buona gara, il Napoli è una squadra di valore': Gasperini: 'Buona gara, il Napoli è una squadra di valo… - MCalcioNews : Coppa Italia: Napoli-Atalanta 0-0. Gasperini: 'Buona gara contro una squadra di valore. Avute parecchie opportunità… - luigiferraiuolo : RT @Gazzetta_it: Gasperini: “Buona gara, Napoli è una squadra di valore” -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Buona

'Abbiamo fatto unagara, ma è chiaro che il Napoli è una squadra di valore'. Gian Pieroincassa con ottimismo il pareggio con il Napoli al Maradona nella semifinale di andata di Coppa Italia: 'Nel primo ...Commenta per primo Dopo lo 0 - 0 in Coppa Italia contro il Napoli, l'allenatore dell'Atalantaha parlato così a Rai Sport : 'Abbiamo fatto unagara, il Napoli ha valore. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni migliori, nel secondo è stata più lenta. Facciamo una partita per ...Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto Gian Piero Gasperini, allenatore dell?Atalanta che ha fermato il Napoli sullo 0-0 in Coppa Italia ...Gian Piero Gasperini parla dopo il pareggio in casa del Napoli in Coppa Italia: ecco le parole del tecnico dell'Atalanta ...