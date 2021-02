Francesca Fioretti | le indagini e il processo per la morte di Davide Astori | le sue parole

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Laimprovvisa diha colpito duramente la sua famiglia e anche tutto il mondo sportivo.ora prende la parola, rompendo un silenzio durato a lungo, per parlare dellein corso sulle cause del decesso del calciatore e sulle eventuali responsabilità facendo riferimento a una perizia di cui il mondo sportivo ha parlato in questi giorni. Ledi“In questi anni ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulladie sulin corso. Ho sempre confidato che l’onestà e la pulizia cheha dimostrato fuori e dentro il campo avrebbero portato a risposte altrettanto oneste e ...

infoitsport : Francesca Fioretti: “L’idea che la morte di Davide potesse essere evitata aumenta il dolore. Sarò presente al proce… - infoitsport : Francesca Fioretti e la morte di Davide Astori: «Sarò al processo, voglio la verità» - infoitsport : Francesca Fioretti rompe il silenzio su Astori:'Sarò al processo' - Yuro_23 : RT @fcin1908it: Kolarov, un nuovo amore nella sua vita: è Francesca Fioretti, l'ex compagna di Astori - - fcin1908it : Kolarov, un nuovo amore nella sua vita: è Francesca Fioretti, l'ex compagna di Astori - -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fioretti

Quando, a marzo 2018, Davide Astori è morto improvvisamente nel sonno, perè stato un colpo durissimo. Con coraggio l'attrice ha saputo affrontare il dolore, ha preso per mano Vittoria, la bimba avuta dal calciatore, ed è partita alla ricerca della ..., dopo quasi tre anni, rompe per la prima volta il silenzio sulla morte di Davide Astori, il suo adorato compagno da cui ha avuto la figlia Vittoria, 5 anni, scomparso ...La morte improvvisa di Davide Astori ha colpito duramente la sua famiglia e anche tutto il mondo sportivo. Francesca Fioretti ora prende la parola, rompendo un silenzio durato a l ...Francesca Fioretti, la compagna del capitano della Fiorentina Davide Astori, nei quasi tre anni dalla morte del calciatore avvenuta il 4 marzo del 2018 in una camera d'hotel a Udine non ...