***FLASH*** Il presidente Mattarella ha conferito a Mario Draghi l'incarico di formare il nuovo governo. L'ex governatore della Bce esce dal lungo faccia a faccia con il capo dello Stato al Quirinale come premier incaricato. Draghi ha accettato con riserva secondo una formula di rito.

SkyTG24 : Mario #Draghi sale al Colle. Il racconto in diretta ?? - europapalia : RT @europapalia: L'ex presidente della #Bce #Draghi sale al #Quirinale per ricevere l'incarico di formare il #governo, ma il sostegno polit… - SecolodItalia1 : Draghi sale al Quirinale, Mattarella gli conferisce l’incarico di formare il nuovo governo - luragiuseppe : RT @cris_cersei: @borghi_claudio Ma davvero Draghi sale al Colle senza maggioranza e appeso ad accrocchi assurdi? Rischiando il trolley fra… - vincef_ : RT @EroeSemantico: In 'Non ti pago' di Eduardo de Filippo, il protagonista mette lo zucchero nel sugo invece del sale, ma invece di ammette… -