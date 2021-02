Dayane Mello, è deceduto Lucas, il fratello 27enne della modella (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lutto per la giovane Dayane Mello, che si trova nella casa del Grande fratello E’ morto stamattina il fratello minore di Dayane Mello, il 27enne Lucas. Questa mattina Dayane ha raccontato di aver sognato che andava in bici con Juliano e Lucas. Poco dopo il suo staff dal suo account ha comunicato la scomparsa di Lucas. “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello piu? piccolo di Dayane, oggi e? mancato”, si legge sull’account ufficiale di Dayane Mello. Lucas aveva 27 anni . Non si conoscono le cause della sua morte. La ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lutto per la giovane, che si trova nella casa del GrandeE’ morto stamattina ilminore di, il. Questa mattinaha raccontato di aver sognato che andava in bici con Juliano e. Poco dopo il suo staff dal suo account ha comunicato la scomparsa di. “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano chepiu? piccolo di, oggi e? mancato”, si legge sull’account ufficiale diaveva 27 anni . Non si conoscono le causesua morte. La ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - liz40322642 : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - auroraaaaa24 : @daiena_mello Non posso credere sia nei confronti di ciò che è successo a Dayane. Se è nei confronti di Dayane fa S… - sigh_francy04 : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP -