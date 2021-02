Covid: Afp, in America Latina e Caraibi 600.000 morti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dall'inizio della pandemia in America Latina e nei Caraibi sono morte oltre 600.000 persone. E' quanto risulta da un conteggio dell'agenzia AFP basato su fonti ufficiali. La regione, che comprende 34 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dall'inizio della pandemia ine neisono morte oltre 600.000 persone. E' quanto risulta da un conteggio dell'agenzia AFP basato su fonti ufficiali. La regione, che comprende 34 ...

Dall'inizio della pandemia in America Latina e nei Caraibi sono morte oltre 600.000 persone. E' quanto risulta da un conteggio dell'agenzia AFP basato su fonti ufficiali. La regione, che comprende 34 paesi e territori dell'America centrale e meridionale, del Messico e dei Caraibi, ha registrato 601.256 morti, il secondo numero più alto di ...

