Conti: “Situazione non semplice, ci servono 27 punti” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il difensore del Parma, Andrea Conti, è stato presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “La Situazione non è semplice, ma abbiamo giocatori di alto livello. Domenica parte un nuovo campionato, siamo convinti raggiungeremo l’obiettivo. D’Aversa lo conosco da anni e so come lavora e che gioco vuole. L’ho sentito spesso, anche nell’estate scorsa, avevo bisogno di cambiare e ho scelto di venire qui anche per la società, seria e storica. Possiamo fare bene”. Lotta salvezza: “Io ho lottato per salvarmi in passato, so cosa significa. Con la squadra che abbiamo sappiamo che l’obiettivo è difficile, le altre lotteranno fino alla fine, ma siamo un ottimo gruppo con ottimi giocatori e già da domenica partirà un nuovo campionato per fare questi 27 punti”. Cosa vi siete detti in ritiro? “Lo vedo come uno stare insieme ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il difensore del Parma, Andrea, è stato presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Lanon è, ma abbiamo giocatori di alto livello. Domenica parte un nuovo campionato, siamo convinti raggiungeremo l’obiettivo. D’Aversa lo conosco da anni e so come lavora e che gioco vuole. L’ho sentito spesso, anche nell’estate scorsa, avevo bisogno di cambiare e ho scelto di venire qui anche per la società, seria e storica. Possiamo fare bene”. Lotta salvezza: “Io ho lottato per salvarmi in passato, so cosa significa. Con la squadra che abbiamo sappiamo che l’obiettivo è difficile, le altre lotteranno fino alla fine, ma siamo un ottimo gruppo con ottimi giocatori e già da domenica partirà un nuovo campionato per fare questi 27”. Cosa vi siete detti in ritiro? “Lo vedo come uno stare insieme ...

