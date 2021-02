"Conte sosterrà Draghi e sarà ministro". La previsione del decano Casini (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Sono convinto che Conte sarà il primo sostenitore di Draghi. E magari parteciperà allo sforzo nazionale candidandosi al ministero degli Esteri. Non c’è dubbio che le cose finiranno così perché non credo che l’Università senta tanto la sua mancanza”. La previsione affidata ad HuffPost di Pier Ferdinando Casini, decano della politica nazionale. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Sono convinto cheil primo sostenitore di. E magari parteciperà allo sforzo nazionale candidandosi al ministero degli Esteri. Non c’è dubbio che le cose finiranno così perché non credo che l’Università senta tanto la sua mancanza”. Laaffidata ad HuffPost di Pier Ferdinandodella politica nazionale.

davidallegranti : Il senatore Vitali di Forza Italia ci ripensa e non sosterrà più Conte. È tutto bellissimo - walterdariz : RT @HuffPostItalia: 'Conte sosterrà Draghi e sarà ministro'. La previsione del decano Casini - HuffPostItalia : 'Conte sosterrà Draghi e sarà ministro'. La previsione del decano Casini - AMERICANIN0 : @hofattotardi Io penso che questa sia una dichiarazione fatta a caldo. Sa benissimo che non si può andare ad elezio… - GiorgioSciara01 : @Russ_Eman Se il M5S fa fallire il governo Draghi, Renzi pur di non andare al voto sosterrà il Conte III puntano a questo. -