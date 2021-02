Concorrenti del GF Vip vogliono abbandonare il gioco e lasciare la vittoria a Dayane Mello – VIDEO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip verrà sospeso? I Concorrenti della Casa, dopo il terribile lutto che ha travolto Dayane Mello, hanno intenzione di abbandonare il gioco prima del previsto regalandole la vittoria, esattamente come hanno proposto i miei amici di Twitter. I Concorrenti del GF Vip vogliono abbandonare la Casa e regalare la vittoria a Dayane... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip verrà sospeso? Idella Casa, dopo il terribile lutto che ha travolto, hanno intenzione diilprima del previsto regalandole la, esattamente come hanno proposto i miei amici di Twitter. Idel GF Vipla Casa e regalare la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

_Chiara_98_ : Perchè prima di essere “i concorrenti del GFVIP” sono persone, fantastiche persone, e la giornata di oggi ne é la prova #tzvip - Blues05159562 : @mario13909106 @linaesposito2 Il lutto è qualcosa di intimo non da sbattere in TV e condizionare il gioco e la libe… - Debgreg__ : RT @Alexita10555364: @cumdivido La decisione non c'è da parte della produzione forse, la volontà dei concorrenti e del pubblico di chiudere… - Elisa06785607 : RT @Alexita10555364: @cumdivido La decisione non c'è da parte della produzione forse, la volontà dei concorrenti e del pubblico di chiudere… - italianreality1 : I concorrenti vogliono lasciare la casa e dare la vittoria a Dayane, a causa del suo grave lutto. Siete d’accordo… -