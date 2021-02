Colpo Paganese, un colpo di testa di Raffini manda al tappeto il Catanzaro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani – Colpaccio della Paganese contro il Catanzaro. La compagine azzurrostellata supera in casa la formazione calabrese, prendendosi l’intera posta in palio. Tre punti fondamentali in ottica salvezza per i ragazzi di Raffaele Di Napoli, aggrappati al colpo di testa vincente di Raffini subito dopo il ritorno in campo post intervallo. Il premio per una buona partenza da parte della Paganese, subito vicina al vantaggio con Squillace. La risposta del Catanzaro è in un’inzuccata di Scognamillo, grande intervento di Campani. I padroni di casa non si perdono d’animo e prima del duplice fischio creano un’altra opportunità con Squillace ma Di Gennaro è attento. Il portiere giallorosso non può invece nulla a inizio secondo tempo sul ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani – Colpaccio dellacontro il. La compagine azzurrostellata supera in casa la formazione calabrese, prendendosi l’intera posta in palio. Tre punti fondamentali in ottica salvezza per i ragazzi di Raffaele Di Napoli, aggrappati aldivincente disubito dopo il ritorno in campo post intervallo. Il premio per una buona partenza da parte della, subito vicina al vantaggio con Squillace. La risposta delè in un’inzuccata di Scognamillo, grande intervento di Campani. I padroni di casa non si perdono d’animo e prima del duplice fischio creano un’altra opportunità con Squillace ma Di Gennaro è attento. Il portiere giallorosso non può invece nulla a inizio secondo tempo sul ...

che arriva al colpo di testa in tuffo, ottimo riflesso di Campani che riesce ad evitare l'1 - 1: è l'ultima chance e il Catanzaro è costretto a incassare una sconfitta di misura, con la Paganese che ...

falso nella rincorsa a una Ternana che in vetta alla classifica continua a non perdere un colpo. I ...acuto importante battendo il Bisceglie in casa nell'ultima sfida disputata e agganciando la Paganese,...

Un'incornata di Raffini dopo appena 30" del secondo tempo regala alla Paganese la prima gioia interna della stagione: gli azzurrostellati tornano al successo al Torre dopo quasi un ...

PAGANI (SA) 3 FEBBRAIO - Paganese sugli scudi e Catanzaro sulla graticola. Vince col minimo risultato la formazione di casa che non conquistava i tre punti in casa da quasi un anno con una rete lampo ...

