Calciomercato – Ribery al Monza? Arriva la conferma di Galliani | News (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha confermato l'idea di ingaggiare Franck Ribery nella prossima stagione Calciomercato – Ribery al Monza? Arriva la conferma di Galliani News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Adriano, amministratore delegato del, hato l'idea di ingaggiare Francknella prossima stagionealladiPianeta Milan.

SkySport : Galliani: 'Ribery al Monza? Prima la promozione in Serie A, poi ne parliamo' - zazoomblog : Calciomercato – Ribery al Monza? Arriva la conferma di Galliani News - #Calciomercato #Ribery #Monza? #Arriva - PianetaMilan : #Calciomercato - #Ribery al #Monza? Arriva la conferma di #Galliani | News - Fantacalcio : Calciomercato Monza, Galliani su Ribery: 'In A ci penseremmo' - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Galliani: 'Ribery al Monza? Prima la promozione in Serie A, poi ne parliamo' -