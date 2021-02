Atalanta, Freuler: «Napoli, ti aspettiamo a Bergamo. Real Madrid? Ma va…» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro il Napoli: le sue dichiarazioni Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Ci è mancato sempre l’ultimo passaggio. È ancora tutto aperto, non è facile giocare a casa nostra per gli altri. Sarà di nuovo una partita fisica, ma proveremo a fare meglio». CALENDARIO – «Stiamo giocando tante partite ravvicinate, ma la nostra rosa è ampia e tutti sono sempre al meglio». Real Madrid – «Ma va, è presto. Prima pensiamo a conquistare alla finale di Coppa Italia. E attenzione al Torino in campionato, senza vittoria siamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Remo, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro il: le sue dichiarazioni Remo, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro il. PRESTAZIONE – «Ci è mancato sempre l’ultimo passaggio. È ancora tutto aperto, non è facile giocare a casa nostra per gli altri. Sarà di nuovo una partita fisica, ma proveremo a fare meglio». CALENDARIO – «Stiamo giocando tante partite ravvicinate, ma la nostra rosa è ampia e tutti sono sempre al meglio».– «Ma va, è presto. Prima pensiamo a conquistare alla finale di Coppa Italia. E attenzione al Torino in campionato, senza vittoria siamo ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Freuler: 'Napoli, non sarà facile farci gol a Bergamo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Freuler: 'Napoli, non sarà facile farci gol a Bergamo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Freuler: 'Napoli, non sarà facile farci gol a Bergamo' - napolimagazine : ATALANTA - Freuler: 'Napoli, non sarà facile farci gol a Bergamo' -