Agenzia delle Entrate: 4.000 assunzioni entro il 2023 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Agenzia delle Entrate prevede di assumere, nei prossimi tre anni, circa 4mila persone tra funzionari e dirigenti. L’ente ha già attivato e attiverà nei prossimi mesi i concorsi necessari per sostituire 5.267 uscite per raggiunti limiti di età o come ultima coda di Quota 100 in scadenza quest’anno. Un cambio generazionale per cui occorre un piano di assunzioni che è già cominciato e durerà almeno fino al 2023. Agenzia delle Entrate, il piano di assunzioni L’Agenzia ha pubblicato il Piano della performance 2021/2023, che fornisce alcuni dati sulle previsioni di pensionamento e sulle necessità di personale nel triennio. “Negli ultimi anni il numero delle uscite (a lungo stabile intorno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’prevede di assumere, nei prossimi tre anni, circa 4mila persone tra funzionari e dirigenti. L’ente ha già attivato e attiverà nei prossimi mesi i concorsi necessari per sostituire 5.267 uscite per raggiunti limiti di età o come ultima coda di Quota 100 in scadenza quest’anno. Un cambio generazionale per cui occorre un piano diche è già cominciato e durerà almeno fino al, il piano diL’ha pubblicato il Piano della performance 2021/, che fornisce alcuni dati sulle previsioni di pensionamento e sulle necessità di personale nel triennio. “Negli ultimi anni il numerouscite (a lungo stabile intorno ...

Agenzia_Ansa : Sequestrati beni per 166mila euro alla moglie e alla suocera di un affiliato di spicco del clan #Gionta le quali, p… - AgidGov : #Accessibilità: primo monitoraggio sulle dichiarazioni delle PA ?? #AgID ha svolto un’analisi su numero e tipologia… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani, 11.30, saremo davanti a sede dell'Agenzia delle Entrate, a Roma: il governo da mesi doveva fare D… - igolmar : RT @klaatu29: @AndreaSpanu6 @laremi_guido @angela_massi @P_Rava @Aramcheck76 Che però non faranno quello. Se #Draghi facesse una patrimonia… - myselle3 : @Mauri_pr_69 @Agenzia_Ansa Per un po' farà da bravo, ma presto tornerà la sua duplice personalità da traditore alle… -