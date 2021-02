VIDEO, Oddo: “Il 4321? Ancelotti convinse Seedorf con una furbata” (Di martedì 2 febbraio 2021) Massimo Oddo, ex giocatore del Milan, ha svelato su Twitch un retroscena relativo a Carlo Ancelotti e Clarence Seedorf. Ecco cosa ha detto Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 febbraio 2021) Massimo, ex giocatore del Milan, ha svelato su Twitch un retroscena relativo a Carloe Clarence. Ecco cosa ha detto Pianeta Milan.

PianetaMilan : VIDEO, #Oddo: 'Il 4321? #Ancelotti convinse #Seedorf con una furbata' - Fabrizio_Oddo : #Milano, addio allo storico negozio di #cravatte 'Andrew's Ties': 'La crisi non ci lascia scelta'.… - Pat_oddo : RT @bartolopietro1: Frontiere. Confini. Esseri umani. #RottaBalcanica #RestiamoUmani - Pat_oddo : RT @bartolopietro1: Lascia da pensare la scelta della polizia croata di non farci raggiungere il confine europeo. Se questo è avvenuto a no… - oddo_sabrina : Prendi tempo per pensare; ma quando arriva il momento giusto dell’azione: smetti di pensare e agisci.… -