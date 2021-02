Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021)DEL 02 FEBBRAIOORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONESUD E APPIA NEL SENSO OPPPOSTO IN ESTERNA CODE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO DISAGI POI PER I LAVOR ISUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ATTIVA LA RIDUZIONE DI CAREGGIATA, CODE TRA VIA NEWTON E VIA DEL ...