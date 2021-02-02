Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 08:15 (Di martedì 2 febbraio 2021) Viabilità DEL 02 FEBBRAIO 2021 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA NEL SENSO OPPPOSTO IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO DISAGI POI PER I LAVOR ISUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ATTIVA LA RIDUZIONE DI CAREGGIATA, CODE TRA VIA NEWTON E VIA DEL ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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