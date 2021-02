(Di martedì 2 febbraio 2021) Dramma della disperazione a, dove un uomo italiano di 61 anni si è gettato dalla finestra della sua abitazione, al 5°di una palazzina delle case popolari di Piazzale Ludovico Camangi, a. E’ successo questo pomeriggio alle ore 17:35. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia del Commissariato di, la squadra Scientifica e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso: ilè infattisul. L’uomo non ha lasciato biglietti che di addio che possano spiegare i motivi del tragico gesto. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Velletri, si lancia dal 5° piano: 61enne morto sul colpo -

Ultime Notizie dalla rete : Velletri lancia

ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

... gli scriccioli, i merli e i pettirossi, dal gelo : il Parco regionale dei Castelli Romani... Neve ai Castelli Romani oltre i 500 metri: disagi dae Nemi, strade in tilt Nel Parco dei ...Nove feriti a Roma leggi anche Botti di Capodanno,petardi dall'auto: ferito da esplosione ... Zone con maggiori interventi sono state la centralissima ponte Milvio, ma anche, ai ...Bella ed intensa la partita tra il Velletri e lo Sporting Hornets giocata a viso aperto e con grande intensità da entrambi i roster. Alla fine ha vinto chi ha sbagliato di meno. Tante le ripartenze e ...Claudia si era avventurata sui monti Lepini e aveva chiamato i soccorsi dopo essersi persa. Aveva un negozio in via Nomentana e suonava in un gruppo e come solista ...