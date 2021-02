Vaccino Astrazeneca, la correzione dell’Aifa: ok anche a Over 55 in salute (Di martedì 2 febbraio 2021) Vaccino Astrazeneca approvato dall’Aifa. Consigliato anche per Over 55 in buona salute. ROMA – Vaccino Astrazeneca approvato dall’Aifa. Dopo il via libera dell’Ema e dell’Unione Europea, è arrivata l’autorizzazione anche dall’Aifa. In un primo momento l’Aifa, nelle indicazioni sul Vaccino, consigliava di utilizzarlo per gli under 55. Per i soggetti con più di 55 anni i dati a disposizione non sono molti e, per questo, si raccomandava di usarlo per i più giovani. Ad inizio febbraio è arrivato un passo indietro proprio da parte dell’Aifa che raccomanda il Vaccino anche per i soggetti con più di 55 anni ma in salute. Per questi, quindi, non ci sarebbero rischi ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021)approvato dall’Aifa. Consigliatoper55 in buona. ROMA –approvato dall’Aifa. Dopo il via libera dell’Ema e dell’Unione Europea, è arrivata l’autorizzazionedall’Aifa. In un primo momento l’Aifa, nelle indicazioni sul, consigliava di utilizzarlo per gli under 55. Per i soggetti con più di 55 anni i dati a disposizione non sono molti e, per questo, si raccomandava di usarlo per i più giovani. Ad inizio febbraio è arrivato un passo indietro proprio da parteche raccomanda ilper i soggetti con più di 55 anni ma in. Per questi, quindi, non ci sarebbero rischi ...

