Usa, "i complottisti sono un cancro per il partito repubblicano": il giudizio lapidario di Mitch McConnell (a differenza di Trump)

Se Donald Trump ha volutamente glissato sui giudizi rispetto ai complottisti che lo sostenevano – e che hanno assaltato il Congresso lo scorso 6 gennaio – il leader della minoranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, non ha dubbi: per lui "sono un cancro" per il partito repubblicano. Le dichiarazioni, riportate dal sito The Hill, arrivano mentre è sempre più forte lo scontro fra l'ala tradizionale del partito e quella Trumpiana e suonano come un chiaro attacco a Marjorie Taylor Greene (nella foto), neo deputata sostenitrice della teoria QAnon e fan sfegatata di The Donald, che recentemente l'ha contattata per manifestarle il suo sostegno. Greene è al centro di forti polemiche, anche da parte di suoi compagni

