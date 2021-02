Uomini: gli esami da fare in base all’età (Di martedì 2 febbraio 2021) Dall’autoesame dei nei all’ecografia dell’apparato urinario e dosaggio del PSA: ecco quali esami dovrebbero fare gli Uomini in base all’età In assenza di fattori di rischio specifici, la salute dell’uomo dovrebbe essere monitorata correttamente con una serie di esami. Questi esami variano – anche – a seconda dell’età. Ne parla il dottor Giovanni Covini, Responsabile del Centro… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) Dall’autoesame dei nei all’ecografia dell’apparato urinario e dosaggio del PSA: ecco qualidovrebberogliinIn assenza di fattori di rischio specifici, la salute dell’uomo dovrebbe essere monitorata correttamente con una serie di. Questivariano – anche – a seconda dell’età. Ne parla il dottor Giovanni Covini, Responsabile del Centro… L'articolo Corriere Nazionale.

TizianaFerrario : Il #Papa di nuovo al fianco delle donne.Torna a parlare delle donne vittime di violenza.'Non possiamo guardare dall… - fanpage : La crisi da Covid-19 la stanno pagando le donne. - GrandeFratello : Oggi, sarà anche la serata delle votazioni per eleggere il primo finalista di questa quinta edizione di #GFVIP tra… - alexandraava98 : RT @ilariabc: #GFVIP Pierpaolo che dice riferendosi a Tommy 'ma chi te se ncula' quando gli unici momenti in cui è risultato simpatico a q… - avocadotoassst : @heythreshold non generalizzo ma so che gli uomini spesso si perculano su questa cosa, almeno dalla mia esperienza… -