Ultime Notizie Roma del 02-02-2021 ore 16 | 10

(Di martedì 2 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia non Ferrigno emergenza covid Primo Piano sia il vaccino astrazeneca anche tra gli over 55 in buona salute in attesa di nuovi dati l’aifa spiega Carlo mente suggerito uso preferenziale per la fascia 18-55 sulla base dei risultati e dati di sicurezza il rapporto beneficio rischio è favorevole anche nei soggetti più anziani senza fattori di rischio intanto si apprende che il ministro della Salute speranza in pressing sul agenzia della Cooperazione dare il via libera agli anticorpi monoclonali è un 300 milioni di dosi di vaccino contro il covid sono state somministrate in tutto il mondo a meno di 2 mesi dal lancio delle prime compagne non Calcola dell’agenzia France presse basato su fonti ufficiali Per la precisione 101 milioni 317 Mila e 5 iniezioni di vaccino per il coronavirus sono state ...