Tutto sull'edizione deluxe di Positions di Ariana Grande, dagli inediti ai remix (Di martedì 2 febbraio 2021) Esce l'edizione deluxe di Positions di Ariana Grande, il sesto album in studio che ha visto la luce nell'ottobre 2020. La cantante di Boca Raton ha svelato la data e i contenuti della versione estesa del disco, e l'attesa sarà breve. Ariana Grande e The Weeknd di nuovo insieme? Della title track di Positions ricordiamo, soprattutto, il video ufficiale in cui la popstar sbarca alla Casa Bianca e fa il verso a Olivia Pope, protagonista della serie tv Scandal, con il pretesto di prendere il potere degli Stati Uniti circondata da donne, persone di ogni etnia e in pieno contrasto con Donald Trump, allora al comando degli States. Ai 14 brani già presenti nella versione ufficiale dell'album si uniranno altre 5 tracce, una delle quali sarà un ...

