Test di intelligenza: quale macchina si deve spostare per liberare l’ingorgo? (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo Test metterà alla prova le tue abilità logiche. Guarda l’immagine e decidi quale macchina deve spostarsi per prima per decongestionare il traffico. quale macchina deve spostarsi per liberare l’ingorgo? Hai solo pochi secondi per evitare che le macchine inizino ad imbottigliarsi nel traffico, che il normale deflusso rallenti e che un piccolo ingorgo si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 febbraio 2021) Questometterà alla prova le tue abilità logiche. Guarda l’immagine e decidispostarsi per prima per decongestionare il traffico.spostarsi per? Hai solo pochi secondi per evitare che le macchine inizino ad imbottigliarsi nel traffico, che il normale deflusso rallenti e che un piccolo ingorgo si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

romantico761 : Nel 1969 nasce Internet Aiuterà e ci renderà più intelligenti 2021:fai un test per capire la tua intelligenza #internet - red_quark : ma perché ai politici e aspiranti tali non viene richiesto un test basato su cultura,intelligenza,logica,onestà, co… - LizadiGennaro : Risposta più disastrosa ed è il senso di questi test, non verifico la vostra intelligenza, ma l'unico obbiettivo ch… - Penny73070896 : Hai presente i geni che hanno progettato i test per misurare l'intelligenza? Sei un povero stronzo se ci credi perc… - MdR_Torino : RT @EdoardoArpaia: Da lunedì 1° febbraio riapre anche il @MdR_Torino. Tra le novità la postazione di intelligenza artificiale “Test & Fun”… -