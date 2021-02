Teatro Regio, nuovo appuntamento con La bohème (Di martedì 2 febbraio 2021) “Siamo spiacenti e mortificati per quanto accaduto ieri sera – dice Rosanna Purchia, commissario straordinario del Teatro Regio – La bohème non è potuta andare in streaming per una imprevedibile causa tecnica che ha mandato fuori uso la piattaforma di Top-IX, nonostante fosse stata più volte testata. Questa produzione è senza dubbio travagliata, bloccata a marzo dal lockdown e ieri sera da un macchinario che ha smesso improvvisamente di funzionare. Ci dispiace moltissimo per quanto accaduto e ci auguriamo che tutti vogliano accettare le nostre scuse, continuando a concederci la fiducia. L’opera in forma scenica, che con coraggio e un lavoro enorme di tutto il Teatro, eravamo pronti a condividere con voi ieri sera, riveste un valore immenso per il Regio e per questo motivo non ci arrendiamo e abbiamo ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 2 febbraio 2021) “Siamo spiacenti e mortificati per quanto accaduto ieri sera – dice Rosanna Purchia, commissario straordinario del– Lanon è potuta andare in streaming per una imprevedibile causa tecnica che ha mandato fuori uso la piattaforma di Top-IX, nonostante fosse stata più volte testata. Questa produzione è senza dubbio travagliata, bloccata a marzo dal lockdown e ieri sera da un macchinario che ha smesso improvvisamente di funzionare. Ci dispiace moltissimo per quanto accaduto e ci auguriamo che tutti vogliano accettare le nostre scuse, continuando a concederci la fiducia. L’opera in forma scenica, che con coraggio e un lavoro enorme di tutto il, eravamo pronti a condividere con voi ieri sera, riveste un valore immenso per ile per questo motivo non ci arrendiamo e abbiamo ...

nuovasocieta : Teatro Regio, nuovo appuntamento con La bohème - realrosssss : @gabrielevalmont Il barbone fuori al Teatro Regio - quotidianopiem : Teatro Regio: siamo spiacenti e mortificati per la mancata Boheme - solops : Teatro Regio: siamo spiacenti e mortificati per la mancata Boheme - solops : Teatro Regio di Torino, problema tecnico al sito: rinviata la “Bohème” di Puccini in streaming a pagamento -