Scuola: "Preoccupante il numero di ragazzi che hanno chiesto aiuto" (Di martedì 2 febbraio 2021) Si è parlato tanto del capitolo Scuola, di didattica a distanza, di maturità, del rientro in presenza, di trasporto pubblico, dell'attuazione delle misure preventive volte a tutelare il mondo della Scuola tutto. E tanti sono gli studenti e i docenti scesi in piazza a urlare e brandire la propria voglia di tornare in classe, stanchi di una situazione surreale, con slogan forti e incisivi. Lorenzo Lazzaris, studente all'ultimo anno del liceo Lussana di Bergamo e futuro ingegnere informatico, è membro della Federazione degli Studenti, che in questi giorni si è anche fatta promotrice di presidi in sicurezza. Cos'è la Federazione degli studenti? Da quali valori è costituita? È un'associazione studentesca italiana, che lavora sia a livello locale che nazionale. Ha visto la luce nel 2009 e, da allora, si fa portatrice delle istanze degli studenti, cercando di ...

