Roma, Dzeko torna ad allenarsi in gruppo: la situazione (Di martedì 2 febbraio 2021) La Roma ritrova Edin Dzeko, tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta dal litigio con il tecnico Paulo Fonseca. La situazione Edin Dzeko è tornato ad allenarsi in gruppo insieme agli altri compagni che non hanno giocato domenica contro il Verona dopo aver svolto solamente lavoro individuale negli ultimi giorni. Il bosniaco era stato escluso dal tecnico della Roma Paulo Fonseca dopo il litigio avvenuto alla fine della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia dello scorso 19 gennaio. Sempre per questo litigio Dzeko è rimasto in tribuna negli ultimi due impegni dei giallorossi in campionato contro Spezia e Verona.

