Roma: Bertolaso, 'io candidato? Non so nulla, ora focus su virus e Lombardia'

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Sulla candidatura a sindaco di Roma "ne so quanto voi" e "ora siamo in Lombardia, ci stiamo occupando di una cosa molto più grave e difficile, siamo tutti focalizzati a sconfiggere il virus, altri argomenti non sono appropriati oggi". Lo ha detto Guido Bertolaso, oggi a Milano per annunciare il suo incarico come consulente per la campagna vaccinale della Regione.

antonioscacc : #Bertolaso deve fare il sindaco a Roma. Non facciamo scherzi. Guido Bertolaso al posto di Domenico Arcuri: 'È lui… - pa_tere : Mentre a Roma discutono su come salvare la poltrona, in Lombardia si discute come vaccinare 10 milioni di italiani.… - roma_paoletta : Ma si può sapere quali doti, evidentemente nascoste, possiede #Bertolaso per essere tirato fuori dal cilindro come… - bananascatlady : Stamattina come un flash, mi sono ricordata che a novembre Bertolaso si era canditato come sindaco di Roma - VanniRestelli : @francetomm Uno come Guido Bertolaso sarebbe perfetto anche come Sindaco di Milano, però visto che è Romano, è gius… -