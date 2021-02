Riaprono i musei a Bergamo: ecco giorni e orari (Di martedì 2 febbraio 2021) Con Bergamo in zona gialla possono riaprire le porte diversi tra i musei cittadini: la cultura della città si appresta a ripartire e si organizza, in queste ore, per farlo seguendo le disposizioni anti-covid19. Tra le norme previste per i territori con condizioni di rischio marcate con il colore “giallo”, infatti, vi è la possibilità dal lunedì al venerdì di riaprire mostre, musei e centri culturali, con ingressi contingentati nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. Restano chiuse le sale teatrali, da concerto e cinematografiche, così come palestre, piscine e centri sportivi. Per il Comune di Bergamo significa la riapertura di molti luoghi simbolo della cultura cittadina: la maggior parte di questi riaprirà le porte al pubblico a partire da mercoledì 3 febbraio. Museo di Scienze Naturali E. ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 febbraio 2021) Conin zona gialla possono riaprire le porte diversi tra icittadini: la cultura della città si appresta a ripartire e si organizza, in queste ore, per farlo seguendo le disposizioni anti-covid19. Tra le norme previste per i territori con condizioni di rischio marcate con il colore “giallo”, infatti, vi è la possibilità dal lunedì al venerdì di riaprire mostre,e centri culturali, con ingressi contingentati nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. Restano chiuse le sale teatrali, da concerto e cinematografiche, così come palestre, piscine e centri sportivi. Per il Comune disignifica la riapertura di molti luoghi simbolo della cultura cittadina: la maggior parte di questi riaprirà le porte al pubblico a partire da mercoledì 3 febbraio. Museo di Scienze Naturali E. ...

La neo - assessora alla Cultura del Comune di Roma, Lorenza Fruci, ha fatto la sua prima uscita pubblica nel giorno in cui in città riaprono i musei, civici e statali. L'occasione è stata l'inaugurazione della mostra 'Radici', che raccoglie cento immagini del grande fotografo Josef Koudelka, che sarà ospitata all'Ara Pacis fino al ...

Se cinema, piscine e palestre restano chiuse, riaprono almeno i musei, le grandi mostre e a Padova pure il planetario (L'annuncio è arrivato sabato: 'Spettacoli infrasettimanali per grandi e piccini ...

A partire dal 16 febbraio, da martedì a venerdì, sarà di nuovo possibile visitare o riscoprire le collezioni permanenti di Castello Sforzesco (orario 10-17.30), Acquario Civico (orario 10-17.30), Gall ...

Con la maggior parte delle regioni italiane in zona gialla, riaprono finalmente anche siti archeologici e musei. Dal prossimo giovedì 4 febbraio saranno nuovamente fruibili dal pubblico i Musei dell’I ...

