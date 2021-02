(Di martedì 2 febbraio 2021) Volete sapere come vaZ, l’elegante smartwatch di Huami? Lo abbiamo testato per qualche settimana, ecco le nostre valutazioni. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Recensione Zepp Z: quando la tradizione sposa la tecnologia il successo è assicurato -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Zepp

TuttoTech.net

L'app, nota in precedenza come Amazfit, nonostante il rebranding rimane la stessa. Purtroppo non è una notizia positiva, se si considera che risulta essere un po' confusionaria, e non troppo ...Equipaggiato con connessione Bluetooth 5.0 , rapida ed affidabile,E mette sul piedistallo della sua offerta i suoi sensori utili al controllo della salute e dell'attività motoria, ovvero l'...Volete sapere come va Zepp Z, l'elegante smartwatch di Huami? Lo abbiamo testato per qualche settimana, ecco le nostre valutazioni.La smartband Xiaomi Mi Band 6 potrebbe introdurre importanti novità. I primi rumor delineano infatti delle possibilità interessanti.