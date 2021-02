Palermo, chi sta davanti è un tabù: zero vittorie contro le prime otto. I numeri (Di martedì 2 febbraio 2021) "Chi sta davanti è un tabù, mai un successo con le prime otto".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Fra poco più di ventiquattro ore, il Palermo affronterà la capolista del torneo: la Ternana di Cristiano Lucarelli. Poi, domenica, la compagine rosanero farà visita all'Avellino. "Un ciclo terribile, non tanto per il livello delle avversarie, quanto perché i rosanero finora non sono mai riusciti a vincere contro chi si trova attualmente ai primi otto posti della classifica", si legge.Nel corso della stagione corrente, Alberto Pelagotti e compagni non sono mai riusciti a battere le formazioni che al momento li precedono, nonostante le buone prestazioni offerte contro le prime due della classe. E soprattutto non sono ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) "Chi staè un, mai un successo con le".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Fra poco più di ventiquattro ore, ilaffronterà la capolista del torneo: la Ternana di Cristiano Lucarelli. Poi, domenica, la compagine rosanero farà visita all'Avellino. "Un ciclo terribile, non tanto per il livello delle avversarie, quanto perché i rosanero finora non sono mai riusciti a vincerechi si trova attualmente ai primiposti della classifica", si legge.Nel corso della stagione corrente, Alberto Pelagotti e compagni non sono mai riusciti a battere le formazioni che al momento li precedono, nonostante le buone prestazioni offerteledue della classe. E soprattutto non sono ...

