Nelle trattative sul Conte ter spunta anche un nodo Boschi

Leggi su agi

(Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - Questa volta non ha parlato apertamente di governo istituzionale ma ai suoi Matteo Renzi ha detto che il voto non c'è, che neil Colle non vuole le elezioni. Il Pd avrebbe garantito a Italia viva, riferisce un 'big' della maggioranza, due dicasteri di peso ma al momento non ci sarebbero passi avanti nella trattativa. In un eventuale 'ter' il vice segretario Orlando potrebbe svolgere il ruolo di vicepremier ma ci sarebbe il no di Iv,sull'eventualità che il vice segretario dem venga affiancato da un esponente M5s. Inoltre il Movimento 5 stelle non cederebbe sui nomi di Azzolina e Bonafede,se quest'ultimo potrebbe ricoprire un ruolo diverso da quello del ministro della Giustizia. Al tavolo di oggi si è parlato di giustizia (con lo scontro sulla riforma della prescrizione), di ambiente, di ...