(Di martedì 2 febbraio 2021) Parigi, 2 feb. – (Adnkronos) –si è presentato all’asta a Parigi per acquistare il, con annotazioni autografe diBonaparte (1769-1821), sulladi, che il 2 dicembre 1805 vide trionfare l’esercito dell’imperatore francese sulle armate dello zar Alessandro I di Russia e di re Francesco I d’Austria. Per il documento offerto con una stima di un milione di euro si apre ora la fase di unativa privata con dueprivati, un francese e un europeo, che hanno manifestato interesse. Lo ha reso noto la galleria parigina ‘Arts et autographes’ che per cinque giorni ha esposto ilsperando di concludere l’affare. Dettato durante il suo esilio nell’isola di Sant’Elena ...

TV7Benevento : Napoleone: nessun museo vuole manoscritto battaglia Austerlitz, si tratta con collezionisti (2)... - TV7Benevento : Napoleone: nessun museo vuole manoscritto battaglia Austerlitz, si tratta con collezionisti... - gggg45466 : '... Al tavolo di Roberto Fico giungono partiti al collasso... , in cerca di un riscatto.. . Nessun Talleyrand, qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoleone nessun

Il Tempo

Ci sono le prese in giro degli stessi francesi; i due bracchi briganti che si chiamano Lafayette, il mitico architetto francese della Rivoluzione e. Non c'è violenza gratuita, non c'è ...... Carlo Paceper il trapianto di cuore pediatrico, e Bruno Gianoglio per quello renale pediatrico. A Novara, il responsabile del programma di trapianto renale è Vincenzo Cantaluppi ....Parigi, 2 feb. - (Adnkronos) - Nessun museo si è presentato all'asta a Parigi per acquistare il manoscritto, con annotazioni autografe di Napoleone ...Da domani i musei potranno finalmente riaprire, fino a venerdì: la zona gialla in cui il Piemonte entrerà da domani prevede, infatti, anche più respiro per le istituzioni culturali. Che in fretta e fu ...