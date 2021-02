Mattarella: "Ora due strade: nuovo esecutivo o voto Governo di alto profilo, presto l'incarico" (Di martedì 2 febbraio 2021) "Ora ci sono due strade alternative: dare immediatamente vita a un nuovo Governo adeguato a fronteggiare le emergenze sanitaria sociale economica finanziaria o immediate elezioni anticipate". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella dopo il colloquio con il Presidente della Camera Roberto Fico. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 2 febbraio 2021) "Ora ci sono duealternative: dare immediatamente vita a unadeguato a fronteggiare le emergenze sanitaria sociale economica finanziaria o immediate elezioni anticipate". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergiodopo il colloquio con il Presidente della Camera Roberto Fico. Segui su affaritaliani.it

