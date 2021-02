Massimo Boldi: “Giorgia Meloni mi piacerebbe come premier” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Mi piacerebbe come premier. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista che ti trascinano“. Massimo Boldi promuove Giorgia Meloni come possibile Presidente del Consiglio. Durante il corso della sua intervista “politica” a Libero, Cipollino ha inoltre aggiunto: “Conte non ha lavorato male durante i suoi mandati ma è circondato da ministri deboli e inesperti, che fanno rimpiangere i politici della Prima Repubblica. Berlusconi meriterebbe la Presidenza della Repubblica? Sì. Lasciamo perdere le sue vicende legate alle donne e la sua fama da latin lover. come statista è inarrivabile“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) “Mi. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista che ti trascinano“.promuovepossibile Presidente del Consiglio. Durante il corso della sua intervista “politica” a Libero, Cipollino ha inoltre aggiunto: “Conte non ha lavorato male durante i suoi mandati ma è circondato da ministri deboli e inesperti, che fanno rimpiangere i politici della Prima Repubblica. Berlusconi meriterebbe la Presidenza della Repubblica? Sì. Lasciamo perdere le sue vicende legate alle donne e la sua fama da latin lover.statista è inarrivabile“. SportFace.

