Lockdown, cala gioco d'azzardo, ma con allentamento norme aumenta gioco online (Di martedì 2 febbraio 2021) – E' diminuito notevolmente il gioco d'azzardo, sia terrestre che online, durante il Lockdown grazie alle restrizioni per la pandemia Covid19, ma si è assistito a un picco appena dopo l'allentamento delle norme, soprattutto del gioco online. E' inoltre aumentato di quasi un'ora il tempo trascorso a giocare e una piccola percentuale ha addirittura iniziato a giocare d'azzardo proprio durante il Lockdown. Sono i dati di un studio condotto dall'ISS in collaborazione con l'Istituto Mario Negri, l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la rete Oncologica (ISPRO), l'Università degli studi di Pavia e l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano sull'abitudine al ...

