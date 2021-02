“Lei no!”. Uomini e Donne, porta chiusa per l’ex dama storica. La decisione, per ora senza appello, è di Maria De Filippi in persona (Di martedì 2 febbraio 2021) Capire i motivi del successo di Uomini e Donne da 20 anni a questa parte non è facile ma gran parte del merito va a Maria De Filippi, non solo inventrice del format ma nocchiera tra i flutti altalenanti dell’Auditel. Il punto più difficile Maria De Filippi lo ha toccato in primavera, dopo lo scoppio della pandemia. La versione on line non era stata gradita dal pubblico che l’aveva bocciata. Una sconfitta di cui Maria ha fatto tesoro, tornando alla carica (grazie anche al suo squadrone, l’inossidabile Gemma Galgani per prima) e prima negli ascolti. Gemma Galgani tornata protagonista nella puntata di lunedì durante la quale ha avuto modo di accogliere un nuovo cavaliere, Maurizio. E durante una discussione con Tina Cipollari, la dama è stata ripresa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Capire i motivi del successo dida 20 anni a questa parte non è facile ma gran parte del merito va aDe, non solo inventrice del format ma nocchiera tra i flutti altalenanti dell’Auditel. Il punto più difficileDelo ha toccato in primavera, dopo lo scoppio della pandemia. La versione on line non era stata gradita dal pubblico che l’aveva bocciata. Una sconfitta di cuiha fatto tesoro, tornando alla carica (grazie anche al suo squadrone, l’inossidabile Gemma Galgani per prima) e prima negli ascolti. Gemma Galgani tornata protagonista nella puntata di lunedì durante la quale ha avuto modo di accogliere un nuovo cavaliere, Maurizio. E durante una discussione con Tina Cipollari, laè stata ripresa ...

