«Le Olimpiadi si faranno anche con la pandemia». Tokyo tira dritto: «Il problema ora è come» (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo la conferma arrivata nelle settimane scorse dal Cio, anche il comitato olimpico giapponese esclude che le Olimpiadi possano essere nuovamente rinviate. Ci saranno «a prescindere da come si evolverà la situazione Coronavirus», ha annunciato il presidente dei Giochi, Yoshiro Mori. «Dobbiamo andare oltre la discussione se terremo le Olimpiadi o no. Parliamo di come le terremo. Pensiamo a un nuovo tipo di Olimpiadi», ha aggiunto intervenendo a un incontro con gli organizzatori. February 2, 2021 Per Tokyo, oltre al costo sostenuto per lo stop avvenuto lo scorso anno, c'è anche il problema del malcontento popolare. Secondo un sondaggio condotto a gennaio il 80% della popolazione vorrebbe cancellare definitivamente l'evento.

