Lazio | Inzaghi verso il rinnovo | settimana decisiva

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Non ci sono problemi”. Questo il mantra di Simonesul temadel contratto con la. Come riporta il Corriere dello Sport, in queste settimane di passi in avanti da entrambe le parti ne sono stati fatti. La firma dovrebbe essere questione di giorni, ma prima serve un ultimo sforzo. Resta un minimo tra richiesta e offerta: laoffre tre anni di contratto a circa 2,4-2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Secondo il quotidiano romano, il tecnico partirebbe da una cifra superiore e in ballo ci sarebbero anche gli adeguamenti per i suoi collaboratori: il vice Farris, i collaboratori Cecchi e Rocchini, il preparatore atletico Ripert e il match analyst Cerasaro. SportFace.