La storia si ripete: Cantariello tra Afragola e Casoria nuovamente invasa dai rifiuti (Di martedì 2 febbraio 2021) Chi ha scritto che la storia non si ripete di certo non aveva in mente le rampe della Circumvallazione tra Casoria e Afragola, invase, ciclicamente, dalla spazzatura. Scheletri di frigoriferi, lavatrici, giochi per bambini, copertoni di automobili ma anche pezzi di mobilio o sacchetti ordinatamente (si fa per dire) depositati sul ciglio della strada. Solo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Chi ha scritto che lanon sidi certo non aveva in mente le rampe della Circumvallazione tra, invase, ciclicamente, dalla spazzatura. Scheletri di frigoriferi, lavatrici, giochi per bambini, copertoni di automobili ma anche pezzi di mobilio o sacchetti ordinatamente (si fa per dire) depositati sul ciglio della strada. Solo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

quartobloccoRo : Se la storia insegna la palestina cosa centra? Ma la storia non insegna, la storia si ripete ... - ladyccrawley : @martinaawn Infatti, volendo essere generosi possiamo pure accettare questo 'miracolo' di mezz'età ok ma, come dici… - OdysseoMagazine : La storia si ripete (Inferno, XII) «Or ci movemmo con la scorta fida lungo la proda del bollor vermiglio, dove i.… - nakisady : RT @SaracomemeSara: Lo so, è spiegarlo agli altri che mi risulta problematico. La storia si ripete. - Ilaria235 : RT @SoniaDLTwitt: LA STORIA SI RIPETE Tommy e Crocc aprono barattoli di roba andata a male e urlano UUUUUU MAMMMMAAAAA #GFVIP #TZVIP I MIE… -