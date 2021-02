La Juve batte l'Inter 2-1 nell'andata delle semifinali di Coppa Italia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - Se lo aggiudica la Juventus il primo round della semifinale di Coppa Italia, battendo a domicilio l'Inter per 2-1. Un colpo importante per i bianconeri firmato dalla doppietta di Cristiano Ronaldo, in grado di ribaltare da solo l'iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. Passano infatti appena 9 minuti dal fischio d'inizio e i nerazzurri la sbloccano subito alla prima occasione proprio con la zampata del ‘toro' argentino, che anticipa in spaccata de Ligt sul cross basso di Barella e batte Buffon per l'1-0. I bianconeri provano a scuotersi ma non trovano sbocchi, così al 25' serve un episodio per rimettere in equilibrio la gara: Young trattiene ingenuamente Cuadrado su un cross di Bernardeschi completamente sballato, Calvarese viene richiamato al Var e assegna il penalty per gli ospiti. Ronaldo non sbaglia e fa 1-1. Prende coraggio la squadra ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - Se lo aggiudica la Juventus il primo round della semifinale diItalia, battendo a domicilio l'per 2-1. Un colpo importante per i bianconeri firmato dalla doppietta di Cristiano Ronaldo, in grado di ribaltare da solo l'iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. Passano infatti appena 9 minuti dal fischio d'inizio e i nerazzurri la sbloccano subito alla prima occasione proprio con la zampata del ‘toro' argentino, che anticipa in spaccata de Ligt sul cross basso di Barella e batte Buffon per l'1-0. I bianconeri provano a scuotersi ma non trovano sbocchi, così al 25' serve un episodio per rimettere in equilibrio la gara: Young trattiene ingenuamente Cuadrado su un cross di Bernardeschi completamente sballato, Calvarese viene richiamato al Var e assegna il penalty per gli ospiti. Ronaldo non sbaglia e fa 1-1. Prende coraggio la squadra ...

