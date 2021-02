Judgment in arrivo su PS5 e Xbox Series X S | lo spin-off di Yakuza sbarcherà su next-gen questa primavera

(Di martedì 2 febbraio 2021), lo-off died esclusiva per PlayStation 4, diventerà presto il secondo gioco del franchise ad approdare su console di nuova generazione. Il publisher Sega ha annunciato che un'edizione-gen arriverà suX/S, PlayStation 5 e Google Stadia in tutto il mondo il 23 aprile. Anche se non ci sarà un'opzione cross-buy per i possessori della versione PS4,edizione diincluderà tutti i suoi DLC e sarà venduta a $ 39,99. Oltre all'annuncio, il gioco ha ricevuto anche un nuovo gameplay trailer, che spiega in dettaglio che il titolo verrà eseguito a 60 frame al secondo e avrà tempi di caricamento migliorati. Come riportato da IGN, lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio ha detto che attualmente non sta pensando al ...

