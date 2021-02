Incentivi auto 2021 | come funziona l’econobonus e perché i fondi sono in esaurimento

(Di martedì 2 febbraio 2021) Arrivano importanti aggiornamenti per chi sta pensando di cambiaree in particolare per coloro che puntano agli. Le prenotazioni degli ecobonus da parte dei rivenditori divetturepartite lo scorso 18 gennaio, ma all’inizio di febbraiogià state impegnate oltre il 30% delle risorse disponibili. Una vera e propria partenza a razzo, che però rischia di porre qualche incognita. Il largo utilizzo deiin un così breve lasso di tempo rischia infatti di lasciare molti potenziali fruitori a bocca asciutta. Rispetto agli iniziali 250 milioni di euro a disposizione degli acquirenti divetture pulite (benzina o diesel), ora ne restano solo 170. Differente è invece il caso dei ...

I meno richiesti sono stati gli incentivi per le auto ibride ed elettriche. Infatti erano stati stanziati in totale 120 milioni di euro, ma ad ora ne sono stati prenotati meno di 10 milioni. Sul... E' necessario favorire la produzione di auto in Italia e a Torino creando infrastrutture per l'elettrico e l'idrogeno e incentivi per le filiere. L'importante è dare una scossa, altrimenti fra cinque anni... I fondi messi a disposizione dallo Stato per l'acquisto di una nuova auto sono stati sfruttati già per un terzo.