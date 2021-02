IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni dall’8 al 12 febbraio 2021

(Di martedì 2 febbraio 2021)settimanali puntate Ilda lunedì 8 a venerdì 12: Vittorio informa le Veneri che Clelia e Luciano hanno lasciato Milano e che per il momento la nuova capocommessa sarà Dora. Silvia è triste per la partenza di Luciano, ma sembra trovare il modo per andare avanti anche grazie al sostegno della zia Ernesta. Arriva Anna, cugina di Gabriella nonché prima testimone di nozze, venuta ad aiutarla per l’organizzazione del matrimonio; la donna si accorge subito che c’è qualcosa di irrisolto tra Gabriella e Salvatore. Vittorio chiede a Beatrice di ascoltare insieme le storie degli intervistati sulla “panchina dell’amore”, ma improvvisamente tra i due cala un silenzio che forse prelude a qualcosa che prima o poi accadrà. Irene è rimasta delusa dal ...

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - AlessandroSa88 : @matteorenzi Stavi intervistando una persona che solo un anno fa, aveva ordinato l’uccisione di un giornalista, che… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore anticipazioni 2 febbraio: Pietro nota un particolare - #Paradiso #delle #Signore - ghianiangie2 : RT @ricettebarbare: Sapete come decorare velocemente delle golose e semplici cupcakes? Vi do qualche veloce consiglio! - infoitcultura : Il Paradiso delle signore, trame: Vittorio tradisce Marta con Beatrice -

Ultime Notizie dalla rete : PARADISO DELLE

Nell'attraversare la Porta deldel Ghiberti , guardando in basso, si legge questa frase ... Il restauropareti interne di marmo bianco, verde di Prato e mosaici, è iniziato alla fine del ...Scopriamo insieme le Anticipazioni de IlSignore per la puntata del 2 febbraio 2021. Nell' episodio in onda su Rai1 alle 15.55, la zia Ernesta vuole trovare presto una soluzione allo scandalo che sta per colpire la sua ...Modificate, colmate, bonificate, cancellate per far posto a coltivi e terreni edificabili. Consumate dal cambiamento climatico, inquinate, deturpate. La storia delle zone umide, paludi e acquitrini, è ...Napoli e i napoletani: basta leggere qualcosa che riguardi cultura e tradizione della città, peculiarità dei suoi abitanti e t’avvedi che un pensiero sull’oggi rimanda a riflessioni sul ieri. Non c’è ...