Ibra - Lukaku, la curva Nord per Romelu: 'Fieri di te'. E fuori da San Siro... (Di martedì 2 febbraio 2021) Continua a far discutere la lite tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic che ha incendiato il derby di Coppa Italia, con la curva Nord nerazzurra che non ha perso tempo nel difendere e appoggiare il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 febbraio 2021) Continua a far discutere la lite trae Zlatanhimovic che ha incendiato il derby di Coppa Italia, con lanerazzurra che non ha perso tempo nel difendere e appoggiare il ...

FBiasin : +++ La Procura #Figc apre l'inchiesta sulla lite #Ibra-#Lukaku e convoca l'arbitro #Valeri +++ Questi due giocator… - FBiasin : Due parole su #IbraLukaku, ovvero: 'A colpi di moralismo stiamo riuscendo a realizzare un'impresa: sbagliare più di… - AntoVitiello : (ANSA) Ibra-Lukaku: la procura federale ha aperto stamattina un'inchiesta. Nelle prossime ore l'arbitro Valeri sar… - Prince17237 : @massimozampini @FBiasin Ma di media bigotti che inorridiscono anche per Ibra Lukaku come fai a parlare di 'in qual… - sportli26181512 : Ibra-Lukaku, la curva Nord per Romelu: “Fieri di te”. E fuori da San Siro...: Ibra-Lukaku, la curva Nord per Romelu… -