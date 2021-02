**Governo: Tabacci, 'ci sarà verbalino a fine lavori tavolo'** (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Un documento no. Ma ci sarà un verbale, un verbalino, alla fine dei lavori che consegneremo a Fico". Lo ha detto Bruno Tabacci, nella pausa dei lavori del tavolo del programma che si chiuderà nel primo pomeriggio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Un documento no. Ma ciun verbale, un, alladeiche consegneremo a Fico". Lo ha detto Bruno, nella pausa deideldel programma che si chiuderà nel primo pomeriggio.

borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - Agenzia_Ansa : Il senatore Gregorio de Falco ex #M5s ha chiesto di aderire alla componente del Centro democratico che fa capo a… - fattoquotidiano : Governo, Tabacci (Centro Democratico): “Conte unico punto d’equilibrio possibile in questa legislatura” - AndreaLompio53 : RT @liberalunicorno: Comunque non riesco proprio a vedere come un governo con Di Battista, Arcuri, Di Maio e Tabacci ministri possa essere… - TV7Benevento : **Governo: Tabacci, 'ci sarà verbalino a fine lavori tavolo'**... -