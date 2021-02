**Governo: fonti Iv, 'non abbandonato tavolo, né mancata nostra firma'** (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti di Italia Viva al tavolo in corso si è deciso di non fare un verbale né un documento conclusivo. Non c'è stato abbandono da parte di Iv del tavolo né la mancata firma. Tutte le forze politiche stanno illustrando a Fico le proprie posizioni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - A quanto si apprende dadi Italia Viva alin corso si è deciso di non fare un verbale né un documento conclusivo. Non c'è stato abbandono da parte di Iv delné la. Tutte le forze politiche stanno illustrando a Fico le proprie posizioni.

fanpage : Fonti del Quirinale smentiscono la notizia. - LegaSalvini : ++ GOVERNO: FONTI LEGA, 'SALVINI SODDISFATTO PER COMPATTEZZA CENTRODESTRA ++ Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Matteo Sa… - IlDinosauroGe : RT @Radio1Rai: ?? #Governo Fumata nera a vertice #Renzi con #Franceschini, #Crimi e #Speranza per intesa su #Conte ter. No di M5S a sostitu… - Radio1Rai : ?? #Governo Fumata nera a vertice #Renzi con #Franceschini, #Crimi e #Speranza per intesa su #Conte ter. No di M5S… - MichelaRoi : RT @La7tv: #specialimentana 'Secondo fonti interne, c'è stata una rottura ulteriore perché per i 5 Stelle non si toccano #Arcuri, #Azzolina… -